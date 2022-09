Scooterfahrerin (22) in Kundl von Traktor erfasst

Kundl – Eine Scooterfahrerin (22) ist am Donnerstagmorgen in Kundl von einem Traktor erfasst worden. Die 22-Jährige war auf dem Gehsteig in der Biochemiestraße unterwegs, als der Traktorfahrer (18) sein Gefährt aus einer Einfahrt herauslenkte. Zunächst musste der 18-Jährige verkehrsbedingt anhalten, als er sich im Schritttempo wieder in Gang setzte, kam es zum Zusammenstoß mit der Scooterfahrerin. Die Rettung brachte die junge Frau ins Krankenhaus nach Kufstein. Über den Schweregrad ihrer Verletzung ist nichts Näheres bekannt. (TT.com)