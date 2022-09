Kletterer suchen in Innsbruck ihre Meister: Zwei Aushängeschilder fehlen

Stefan Scherz will an die Weltcup-Leistungen anknüpfen.

Innsbruck – An den Wänden des Kletterzentrums Innsbruck kämpft ab heute (10 Uhr) fast die gesamte Elite des Landes um die österreichischen Meistertitel. Dabei ist das Programm für die Athleten dicht gefüllt, denn neben den Medaillenentscheidungen im Bouldern, Vorstieg und Speed wird auch in der neuen Olympia-Kombination (Vorstieg, Bouldern) erstmals ein Meister gekürt. Aufgrund der rar gesäten Bewerbe dieser Disziplin ist es eine Chance, sich für den Kampf um das Olympia-Ticket in Stellung zu bringen. Während Stefan Scherz, der Weltcup-Vierte von Edinburgh, ebenso zu den Favoriten zählt wie der Tiroler Jan-Luca Posch, fehlen mit Jakob Schubert (Kletterprojekte in Norwegen) und Tobias Plangger (Pause nach Verletzung ) zwei der Aushängeschilder. Die Bewerbe finden von heute bis Samstag bei freiem Eintritt statt. (rost)