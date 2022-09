Amsterdamer Volksschüler fanden Maschinenpistole bei Aufräumtag

Amsterdam – Volksschüler in Amsterdam haben bei einer Aufräumaktion in der Nähe ihrer Schule eine Maschinenpistole gefunden. Eine Schülerin stieß am Mittwoch zwischen Abfällen unter einer Brücke auf die Uzi-Pistole, wie die Polizei mitteilte. "Wow, ein Gewehr", rief sie demnach einer Klassenkameradin zu, während ein Mitschüler die Waffe vorsichtig aufhob und zum Lehrer brachte.