Felssturz: Teil der Landecker Straße voraussichtlich bis Freitag gesperrt

Die Felsabräumungs- und Sicherungsarbeiten nach dem Felssturz an der Landecker Straße sind im Gang.

Die Sicherungs- und Sanierungsarbeiten auf dem betroffenen Straßenabschnitt seien bereits angelaufen, teilte das Land per Aussendung mit. Rund 700 Kilo wog der Felsblock, der sich am Mittwoch gegen 22 Uhr gelöst hatte und auf die Straße stürzte. Zu dem Felssturz war es demnach gegen 22 Uhr am Mittwoch gekommen. (TT.com)