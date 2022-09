Während Bewohner schlief: Einbrecher stahlen in Rum Bargeld und Goldmünze

Rum, St. Anton a. A. – Ein Hausbewohner in Rum ist in der Nacht auf Donnerstag während er schlief ausgeraubt worden. Der oder die Täter hatten die Eingangstüre aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurden sie auch fündig – und ließen aus einem Büro Bargeld sowie eine Goldmünze mitgehen. Der im Obergeschoss schlafende Bewohner bekam voll all dem nichts mit. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.