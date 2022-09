Bonanza, Vintage-Markt, Kabarett und Magie: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Es herbstlt im Tiroler Veranstaltungskalender: Oktoberfeste und Almabtriebe haben die Sommer-Events abgelöst. Outdoor-Action gibt es trotzdem noch: In luftige Höhen führt uns etwa der Ballon-Cup in Kirchberg, das Highline-Event im Pitztal oder der Nordkette Vertical Run. Wer schon beim Gedanken daran fröstelt, kann sich etwa bei Bonanza im Schloss, beim Boogie & Blues Festival in Aldrans oder beim Tanzen wie früher in Hall warmtanzen. Auch für die Lachmuskeln wird einiges geboten. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.