Finanzminister Brunner segnete Asfinag-Programm ohne Lobautunnel ab

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat das aktuelle Straßenbauprogramm der Asfinag unterschrieben, das den S1-Ausbau um Wien inklusive Lobautunnel nicht beinhaltet. Das Umweltministerium sprach gegenüber der APA von "einem wichtigen Schritt". Im Finanzministerium will man das dagegen nicht als Absage für die Lobauautobahn verstehen. Man stelle damit lediglich das "notwendige budgetäre Einvernehmen" für die vom Umwelt- bzw. Verkehrsministerium eingemeldeten Bauprojekte her.

Auch in einer Stellungnahme des Verfassungsdienstes in Abstimmung mit der Finanzprokuratur werde betont, "dass die Unterschrift nicht als Absage an den Lobautunnel gewertet werden kann", hatte der "Kurier" zuvor berichtet. Dieser Schritt war laut Finanzministerium lediglich eine Notwendigkeit, dass alle anderen Straßenbau-Projekte "wie geplant fortgesetzt werden können".