Nach Suchaktion: Vermisster 33-jähriger Alpinist in Sellrain tot geborgen

Sellrain – Ein abgängiger 33-jähriger Alpinist konnte am Mittwoch in Sellrain nur noch tot aufgefunden werden. Der Niederländer hatte sich schon am Dienstag gegen 4 Uhr in der Früh auf eine Bergtour im Senderstal in Richtung Gamskogel und Hohe Villerspitze aufgemacht. Als er sich zu einem vereinbarten Zeitpunkt bei seiner Lebensgefährtin nicht meldete, verständigte diese die Polizei.