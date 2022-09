Bahn-Totalsperre im Brixental, Ausfälle auch im Zentralraum

Wörgl, Kitzbühel, Hall – Schon länger können Fahrgäste auf der Bahnstrecke durchs Brixental massive Bauarbeiten im Bereich des Leideggtunnels in der Windau beobachten. Ein Rutschhang beim Nordportal stand bereits einige Zeit unter Beobachtung, im Tunnel gab es auch Wassereintritte. Bei einem Unwetter im Vorjahr wurden die Gleise verlegt.

Auch zwischen Hall und Fritzens-Wattens finden von 19. 9. (4 Uhr) bis 8. 10. (22 Uhr) Erhaltungsarbeiten auf der Schiene statt. Daher fallen einige Nahverkehrszüge in diesem Abschnitt aus, sie werden zwischen Hall und Fritzens-Wattens bzw. Schwaz durch Busse ersetzt. Bei einigen Railjets entfällt in Richtung Westen der Halt in Jenbach.