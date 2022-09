Cardi B bekennt sich nach Schlägerei in Strip-Club schuldig

New York – Mehr als vier Jahre nach einer Schlägerei in einem Stripteaseclub hat sich die US-Rapperin Cardi B in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt. Vor einem New Yorker Gericht bekannte sich Cardi B am Donnerstag der Körperverletzung und der fahrlässigen Gefährdung schuldig. Die zweifache Mutter entgeht damit einem Prozess, bei dem ihr im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe gedroht hätte. Zehn weitere Anklagepunkte wurden fallengelassen.