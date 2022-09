Hunderte Gräber in ukrainischer Stadt Isjum gefunden

In der befreiten Stadt Isjum soll ein Massengrab gefunden worden sein © APA

Nach dem Abzug russischer Truppen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ostukrainischen Stadt Isjum Hunderte Tote gefunden worden. Bei den Leichenfunden handelt es sich Aussagen des ukrainischen Vermisstenbeauftragten zufolge allerdings nicht um ein Massengrab. "Ich möchte das nicht Butscha nennen - hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt", sagte Oleh Kotenko dem TV-Sender Nastojaschtschee Wremja am Freitag.

Ende März waren in dem Kiewer Vorort Butscha nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte getötete Zivilisten teils mit Folterspuren gefunden worden. Butscha gilt seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar begann.

Die Menschen in Isjum wiederum seien wohl gestorben, als Russlands Truppen die Stadt im Zuge der Eroberung Ende März heftig beschossen hätten, sagte Kotenko. "Die Mehrzahl starb unter Beschuss." Die Bestattungsdienste hätten zum Teil nicht gewusst, wer die vielen toten Menschen seien. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen nur Nummern. Derzeit bemühten sich die Behörden, ein Register mit den Fundorten der Leichen zu finden. Auch ein leitender Polizeibeamter berichtete von einem Fund von mehr als 440 Leichen in einem Wald, die Suche nach weiteren Toten läuft.

"Ich kann sagen, dass es sich um eine der größten Begräbnisstätten in den befreiten Gebieten handelt", sagte der Chef der Ermittlungsbehörde der Polizei im Gebiet Charkiw, Serhij Bolwynow gegenüber Sky News. Er kündigte an, alle Leichen forensisch untersuchen zu lassen. "Einige starben durch Artilleriebeschuss, andere starben durch Luftangriffe", so auch Bolwinow.

Die Ermittlungen hätten begonnen, erste Erkenntnisses sollen am Freitag vorliegen, so Selenskyj in seiner Videoansprache am Donnerstagabend weiter. Am Freitag sollen Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. "Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat", sagte Selenskyj. Tausende russische Soldaten waren am vergangenen Wochenende aus Isjum geflohen. Der Präsident besuchte die zurückeroberte Stadt am Mittwoch.

Der ukrainische Staatschef verglich seinerseits die Entdeckung des Massengrabs mit den Ereignissen im Februar im Kiewer Vorort Butscha. "Butscha, Mariupol und jetzt leider auch Isjum: Russland hinterlässt überall Tod und muss sich dafür verantworten. Die Welt muss Russland zur echten Verantwortung für diesen Krieg ziehen", forderte der Staatschef.

Das österreichische Außenministerium zeigte sich in einer ersten Reaktion am Freitag "tief erschüttert über die jüngsten Berichte von #Massengräbern in #Isjum". Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden, twitterte das Außenamt.

Unterdessen begann die Suche nach weiteren Leichen. Die Suche werde durch Minen erschwert, sagte Kotenko der Agentur Unian zufolge. Dennoch werde jede Anstrengung unternommen - insbesondere auch, um die Leichname gefallener Soldaten an ihre Familien übergeben zu können: "Wir setzen die Arbeit fort (...), damit die Familien die Soldaten, die für die Ukraine gestorben sind, so schnell wie möglich angemessen ehren können", erklärte der Vermisstenbeauftragte.

US-Präsident Joe Biden kündigte indessen Militärhilfe im Volumen von 600 Millionen Dollar (600,48 Mio. Euro) an, wie aus einer Mitteilung des Präsidialamts an das US-Außenministerium hervorgeht. Das durch eine Sondergenehmigung Bidens freigegebene Paket umfasst demnach unter anderem auch weitere Mehrfach-Raketenwerfer (HIMARS), die im Krieg in der Ukraine zuletzt eine wichtige Rolle gespielt haben. Seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die USA bereits mehr als 15 Mrd. Dollar an Militärhilfe für die Ukraine geleistet.

Die Ukraine meldete unterdessen russische Angriffe auf Charkiw und die Umgebung der Stadt im Nordosten der Ukraine. Auch die weiter nordwestlich, ebenfalls an der Grenze zu Russland gelegene Region Sumy wurde örtlichen Behörden zufolge beschossen. Mehr als 90 Raketen und Artilleriegeschosse seien gezählt worden, erklärt der Gouverneur von Sumy, Dmytro Schywytzki.

Den russischen Truppen mangelt es nach britischer Einschätzung im Angriffskrieg gegen die Ukraine an Infanterie und Offiziersnachwuchs. Der Krieg habe erhebliche Auswirkungen auf die russische Personalstärke, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Außerdem würden die russischen Militärakademien die Ausbildungskurse für die Kadetten kürzen und Abschlusstermine vorziehen.

Die Behörde verwies auf ein Video, das den kremlnahen Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin beim Anwerben von Sträflingen in einem Gefängnis zeigen soll. Prigoschin gilt als Financier der russischen Söldnergruppe "Wagner". "In dem Video betont Prigoschin, dass er nur 'Kämpfer für Angriffstruppen' suche", so das Ministerium. Gefangenen würden Strafnachlässe und Geld geboten.