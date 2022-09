NEOS wollen wegen Personalmangel weniger Teilzeit-Lehrer

Schon seit Jahren gibt es in einigen Regionen, Schulformen und Fächern zu wenig ausgebildetes Lehrpersonal. Durch die Pensionierungswelle wird die Situation weiter verschärft, in den kommenden fünf Jahren wird ein Sechstel der Lehrer in Pension gehen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Diese fordern nun als kurzfristige Maßnahme, mehr Lehrer von der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zu bringen.