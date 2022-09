Tiroler Landtagswahl wird spannend wie selten zuvor

Innsbruck – Die Landtagswahl in Tirol am 25. September verspricht spannend zu werden, schließlich könnte es zu großen Verschiebungen im Landtag kommen. 36 Mandate werden an der Wahlurne vergeben, die ÖVP verfügt derzeit über 17 Sitze, die SPÖ über sechs, die FPÖ über fünf, die Grünen konnten 2018 vier Mandate erreichen, die Liste Fritz und die NEOS jeweils zwei. Die 2013 geschlossene politische Ehe zwischen ÖVP und Grünen wurde verlängert. In den jüngsten Umfragen werden dem ÖVP-Spitzenkandidaten Toni Mattle, der unter „MATTLE“ antritt, (größere) Verluste vorausgesagt. Demgegenüber können SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS mit Zugewinnen rechnen. Die Grünen wiederum pendeln sich derzeit bei ihrem Ergebnis von 2018 ein. Landesweit tritt noch die MFG an, die KPÖ in Innsbruck-Land und in Innsbruck sowie die Liste „Mach mit“ nur in Innsbruck-Land.