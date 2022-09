VCÖ-Mobilitätspreis: Geteilte E-Autos bringen Kufstein vollen Erfolg

Der VCÖ-Mobilitätspreis geht an Beecar in Kufstein. Dabei bietet das Unternehmen mehr als nur den Verleih von E-Autos.

Innsbruck, Kufstein – Teilen, so sagt man es den Kindern gern, macht Spaß. Und auch in Sachen Mobilität soll das Teilen letztlich den vollen Erfolg bringen. Auf das Siegerprojekt des diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreises Beecar der Stadtwerke Kufstein trifft dies in jedem Fall zu.