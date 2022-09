Pflege-Gehaltsbonus per Gesetz birgt finanzielles Risiko

Mehr finanzielle Anerkennung ist nicht die einzige Pflege-Forderung. © Böhm

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In Wien treffen heute die Sozial- und GesundheitslandesrätInnen zusammen. Dabei geht es nicht nur um die Weiterentwicklung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes und die Auswirkungen von Anti-Teuerungsmaßnahmen auf Mindestsicherungsbezieher, sondern auch zu einem Großteil um die Pflege. Während das Gesundheitsministerium von Johannes Rauch (Grüne) die Länder über den Umsetzungsgrad des Pflegereformpaketes informieren will, soll Rauch auf Antrag Länder Wien und Niederösterreich endlich Farbe hinsichtlich der Pflegefinanzierung ab 2024 bekennen.

Das hofft auch Tirol. Jedoch in einem anderen Punkt. Im großen Pflegepaket des Bundes (2022–2023) waren 520 Mio. für einen (monatlichen) Gehaltsbonus vorgesehen. Für Tirol wären dies 44 Mio. gewesen. Wenig später stockte der Bund auf 570 Mio. € auf – Tirol sind deshalb nunmehr 52 Mio. € versprochen. Die Auszahlungsmodalitäten sollten die Länder in Absprache mit den Sozialpartnern übernehmen. Wie berichtet, beschloss Schwarz-Grün – wohl auch der nahenden Landtagswahl geschuldet –, dem Bund das Geld vorzustrecken, damit besagter Gehaltsbonus eben noch heuer fließen kann. Und eben nicht, wie in Tirol mit Blick auf den Bund befürchtet, erst 2023 rückwirkend für 2022. „Seitens des Bundes gibt es hinsichtlich der Gehaltsaufzahlung bis dato keine Lösung, deshalb tritt das Land in Vorlage“, hob Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) gestern nicht umsonst die „Vorreiterrolle“ Tirols hervor.

Die 44 Mio. hat der Landtag grundsätzlich per Beschluss vor der Sommerpause bereits freigegeben, die Differenz zu den 52 Mio. wird noch (teils) über Nachtragskredite zu finanzieren sein. Leja gab gestern jedenfalls bekannt, wie die erste Tranche (26 Mio.) für heuer aufgeteilt werden soll. Ab November sollen pro Vollzeitpflegekraft bis zu 1900 € brutto (fürs gesamte Jahr 2022) ausbezahlt werden. Teilzeitkräfte werden aliquotiert. Das betrifft alle PflegerInnen, die unter das Landesbediensteten- und Gemeindevertragsbedienstetengesetz fallen. Für all jene, die unter den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) fallen, überweist das Land den jeweiligen (privaten) Betrieben die zustehende Summe. Wie selbige unter deren Personal aufgeteilt wird, obliege aber den einzelnen Rechtsträgern, hieß es gestern aus Lejas Büro. Insgesamt sollen rund 14.000 Pflegekräfte im Land davon profitieren.

Geht es nach Leja, soll der Pflegebonus 2023 aber nicht als Bonus ausbezahlt, sondern in ein (dauerhaftes) Entlohnungs-Upgrade umgewandelt werden. Pflegebedienstete sollen dann im Lohnraster einen „Rechtsruck“, wie es landhausintern heißt, erfahren. Soll heißen: Sie sollen in eine höhere Entlohnungsklasse vorstoßen und somit mit dem „MTD“ (Medizinisch-technischen Dienst) gleichgestellt werden. Dafür müsste das Lohnschema vom Landtag per Gesetzesnovelle geändert werden.

