Kraftwerksgegner am Vormarsch: Kein Stephansdom fürs Platzertal

Kaunertal, Pfunds – „Werden die Murmeltiere hier dann ausquartiert?“ – So ganz konnten sich Journalisten nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein Almboden in einem gewaltigen See verschwindet. „Über uns wären jetzt 120 Meter Wasser“, bestätigte ein WWF-Mitarbeiter, der den ungewöhnlichen Wandertrupp gestern ins Platzertal führte. Statt Wanderstecken hielten sie Mikrofone in den Händen, statt Feldstechern Fotokameras. Von einem Damm so hoch wie der Stephansdom – mitten im Hochtal – war da die Rede.