OMV-Chef steht zu Strategie, Raffinerie fährt wieder hoch

In der ersten Oktoberhälfte will die OMV ihre Raffinerie in Schwechat wieder hochfahren.

Wien – Trotz der aktuellen Energiekrise seien Erdgas und Erdöl keine Wachstumsmärkte. Deshalb halte er auch an der Strategie fest, die OMV langfristig in einen Chemiekonzern umzuwandeln, erklärte OMV-Chef Alfred Stern im Klub der Wirtschaftspublizisten. Kurzfristig müsse die OMV dennoch auf Energieengpässe reagieren.

„Wir fahren auf der Autobahn, sehen einen Unfall und auf diesen Unfall müssen wir reagieren, das ändert aber natürlich nicht das Ziel, wo wir gerne hinfahren würden“, so Stern. Die OMV orientiere sich auch am EU-Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Damit liege es auf der Hand, „dass sich mittel- und langfristig eine Reduktion bei Öl und Gas einstellen wird“, so Stern, „es ist kein Wachstumsmarkt“. Laut Stern wird eine Energiewende in Österreich ohne die OMV nicht stattfinden. Um diese voranzutreiben, seien hochwertige Kunststoffe sowie nachhaltige Kraftstoffe notwendig, auf deren Produktion die OMV sich mittel- und langfristig konzentrieren will.