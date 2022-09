Obertöne in Stams: Quer durch die Epochen ins Wunderland

Johann Ernst Galliards Sonate Nr. 2 in G-Dur für Fagott und B. c. war als zweites Stück bei Mittermayer Nesterovskiy mit farbenreichem Ton und sprechendem wie poetischem Spiel in besten Händen.

Dank Marcelo Nisinman ist Tango ein fixer Programmpunkt. Seine Bearbeitung von Astor Piazzollas „Fuga y Misterio“ und die Eigenkomposition „Hereticus“ zeigen exemplarisch, wie ein Instrument das andere zum Tanzen und Singen verführt. Wie es klingt, wenn ein Kuckuck aus dem Nest fliegt, erprobten Nisinman und Mittermayer Nesterovskiy in ihrer uraufgeführten Co-Produktion lautmalerisch und mit expressiven, perkussiven, rockig anmutenden Klangattacken. Den liedhaften Zug, die melancholische Grundstimmung in Johannes Brahms „Vier Klavierstücke“ op. 119 hörte man von Mikhail Mordvinov wunderbar eingefangen: Großartig das impulsive Auftrumpfen am Rande der Ekstase. Der Abschluss gehörte mit Dieterich Buxtehudes Sonate in D-Dur op. 2 Nr. 2 dem Kollektiv: atmosphärisch und ausdrucksstark – bewegend. Man wähnte sich tatsächlich im „Music Wonderland“.