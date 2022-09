„Schindel und Holz“-Chef: „Die Menschen wollen sehr wohl arbeiten“

In der Tischlerei des sozialökonomischen Betriebes „Schindel und Holz“ können sich Jobsuchende auf den Arbeitsmarkt vorbereiten.

Lienz – „Wenn in unserer Gesellschaft darüber geredet wird, dass niemand mehr arbeiten will oder für Junge nur noch die Work-Life-Balance zählt, dann kann ich ganz und gar nicht zustimmen. Die Menschen wollen sehr wohl arbeiten.“

Das sagt René Ladstätter, Geschäftsführer des sozialökonomischen Betriebs „Schindel und Holz“ in Lienz. Seit 30 Jahren gibt es die Einrichtung, die zur Hälfte von der öffentlichen Hand finanziert wird. Die anderen 50 Prozent erwirtschaftet der Betrieb selbst. „Wir haben eine Tischlerei und bieten zusätzlich Dienstleistungen an, von Entrümpelung bis zur Gartenpflege“, so Ladstätter.