Tausende Besucher zum Knödelfest in St. Johann erwartet

St. Johann i. T. – „Alles Knödel“ heißt es wieder beim Knödelfest-Wochenende von 23. bis 25. September in St. Johann in Tirol. Selbst nach 40 Jahren und mit einer zweijährigen Pause wegen der Corona-Epidemie scheint die Begeisterung ungebrochen, auch wenn heuer erstmals maximal 12.000 Tickets verkauft werden. Den Auftakt macht auch dieses Jahr wieder das „Almererfest“ auf der Angerer Alm in St. Johann am Freitag von 11 bis 17 Uhr. Schon um 9.30 Uhr startet eine geführte Wanderung zur Alm. Beim großen Sommerkonzert um 20 Uhr am St. Johanner Hauptplatz versucht die Musikkapelle St. Johann in Tirol gemeinsam mit Markus Wolfahrt (ehemaliger Frontsänger von Die Klostertaler) die Zuhörerinnen und Zuhörer zu begeistern.