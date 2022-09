Neue „Buchbotschaft“ in Imst eröffnet

„Imst hat sich geradezu als ideale Wahl erwiesen, schließlich wollen wir Bücher zu den Menschen bringen“, verdeutlicht Thalia-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Heumann: „Als Buchhändler haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Lesen soll so einfach wie möglich, die nächste Buchhandlung so nah wie möglich sein. Ein Treffpunkt in meiner Nähe, das ist unsere Devise.“ Mittlerweile ist Thalia an 39 Standorten in Österreich vertreten. Mit Imst lege das Unternehmen auch ein Bekenntnis zum „stationären Handel“ ab und werde der eigenen Wachstumsstrategie gerecht.