„Gondel Slam“ in Mayrhofen soll neue Wege öffnen

Unter dem Motto „Wir sitzen alle in derselben Gondel“ werden am 16. Oktober in der Ahornbahn touristische Probleme diskutiert.

Mayrhofen – Die Probleme im Tourismus sind vielfältig, werden nicht weniger und sind meist schon längst bekannt. Viele fühlen sich dennoch ungehört, es fehlen Perspektiven. Es fehlen Lösungswege. Das will Unternehmer Daniel Stock mit seinem Team ändern. Er stellte in kürzester Zeit eine neuartige Veranstaltung auf die Beine, um Experten, Touristiker, Gastronomen und Mitarbeiter zusammenzubringen und neue Strategien sowie Lösungen für die Zukunft zu diskutieren.

Am 16. Oktober wird nämlich aus der großen Gondel der Ahornbahn ein gemütliches Wohnzimmer. Unter dem Motto „Gemeinsam bergauf – wir sitzen alle in derselben Gondel“ will man den Problemen im Tourismus an den Kragen gehen. Einen Tag lang werden beim so genannten „Gondel Slam 2022“ unterschiedlichste Themen wie Personalmangel, Digitalisierung, Menschlichkeit und Wertschätzung, Nachhaltigkeit oder auch Energie angegangen. „So etwas in diesem Format hat es noch nie gegeben, das ist einzigartig“, sagt Stock. Seine Idee wird auch vom Tourismusverband Mayrhofen-Hippach und den Mayrhofner Bergbahnen unterstützt.