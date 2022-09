Nehammer betonte Österreichs „Schutzfunktion" gegenüber Südtirol

Bundeskanzler Karl Nehammer (im Bild) traf den Südtiroler SVP-Obmann Philipp Achammer am Donnerstag in Wien.

Wien, Bozen, Rom – Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einem Besuch des Südtiroler SVP-Obmannes Philipp Achammer am Donnerstag in Wien die „Schutzfunktion" Österreichs gegenüber Südtirol betont. Dabei wurde auch über die „Wiederherstellung der seit der Streitbeilegungserklärung 1992 eingeschränkten autonomen Kompetenzen" Südtirols gesprochen, teilte die SVP mit. Nehammer kündigte an, deswegen mit der künftigen italienischen Regierung in Dialog treten zu wollen.