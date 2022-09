Boku-Forscher: Fleischreduktion nicht nur Aufgabe der Konsumenten

Wien – Die heimische Bevölkerung isst nach wie vor zu viel Fleisch – mit negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit und Gesundheit. Um den Konsum tierischer Produkte zu senken, sieht ein Forschungsteam der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien neben Konsumenten auch Produzenten und Zwischenhändler in der Pflicht. Im Fachblatt Science of the Total Environment zeigen die Wissenschafter, dass es Unterstützung bei der Umstellung auf pflanzliche Produkte unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten brauche.