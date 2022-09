Mehrere Dutzend Etagen eines Wolkenkratzers in China in Flammen

Peking – In der chinesischen Millionenmetropole Changsha ist ein Großbrand in einem Wolkenkratzer ausgebrochen. Über dem Gebäude stieg am Freitag eine dichte Rauchwolke auf, mehrere Dutzend Etagen standen in Flammen, wie der staatliche Fernsehender CCTV berichtete. Zu möglichen Todesopfern und Verletzten sei noch nichts bekannt. Unklar war, ob sich Menschen in dem Gebäude aufhielten, als das Feuer ausbrach. Auch zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.