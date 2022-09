Tiroler Grüne für Markteingriff wegen hoher Mieten

Innsbruck – Tiroler Grün-Politiker haben sich vor der anstehenden Landtagswahl für einen Markteingriff der Politik wegen der hohen Mieten ausgesprochen. Für leistbares Wohnen will man etwa mit Maßnahmen wie einer Mietpreisgrenze und einem Vorkaufsrecht von Grundstücken, die im Eigentum von landes- bzw. bundeseigenen Unternehmen stehen, für die öffentliche Hand sorgen. Dazu brauche es auch einen Schulterschluss von Stadt, Land und Bund sowie aller Parteien, hieß es am Freitag.

Auch die gemeinnützigen Wohnbauträger will man bestenfalls parteiübergreifend stärker in die Pflicht nehmen. "Sie sollen für leistbares Wohnen und leistbare Mieten sorgen, nicht spekulieren", meinte dazu Spitzenkandidat Gebi Mair. Indem man dieser Grundaufgabe der "Gemeinnützigen den Vorrang gibt", könne auch mehr leistbarer Wohnraum entstehen, so Mair bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.