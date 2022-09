Österreich liegt nach erstem Davis-Cup-Tag gegen Pakistan mit 2:0 voran

Tulln - Österreichs Davis-Cup-Team führt nach dem ersten Tag im Länderkampf in Tulln gegen Pakistan erwartungsgemäß mit 2:0. Nach dem 6:3,6:1-Sieg von Jurij Rodionov über Muhammad Shoaib in nur 63 Minuten steuerte am Freitag in Tulln auch Kitz-Finalist Filip Misolic bei seinem Debüt für Rot-weiß-rot seinen Punkt bei. Misolic gewann gegen den wie Shoaib im ATP-Ranking nicht aufscheinenden Muzammil Murtaza mit 6:1,7:6(4).

Damit braucht der haushohe Favorit Österreich in dem Play-off-Kampf der Weltgruppe I nur noch einen Punkt zum Klassenerhalt: Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Samstag (11.00 Uhr/ORF Sport +) den ersten "Matchball" zum Platz in der Qualifikationsrunde Anfang Februar 2023. Die jeweiligen Sieger haben dann einen Platz beim lukrativen Finalturnier 2023. Die Auslosung dafür erfolgt am Dienstagnachmittag in London.