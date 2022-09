Rodionov brachte Österreich im Davis Cup gegen Pakistan in Führung

Tulln - Jurij Rodionov hat Österreich zum Auftakt des Davis-Cup-Länderkampfes in Tulln gegen Pakistan erwartungsgemäß in Führung gebracht. Der 23-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag die Nummer 2 aus Pakistan, Muhammad Shoaib, klar nach 63 Minuten mit 6:3,6:1. Im Anschluss gab Kitzbühel-Finalist Filip Misolic gegen Muzammil Murtaz sein Debüt im rot-weiß-roten Dress.

Österreich spielt im Play-off der Weltgruppe I als großer Favorit gegen den Abstieg. Gespielt werden zwei Einzel am Freitag und am Samstag (ab 11.00) zunächst das Doppel sowie danach zwei Einzel. Der Sieger des Länderkampfes spielt in der Qualifikationsrunde Anfang Februar 2023 und hat die dann die Chance, in die lukrative Finalrunde aufzusteigen.