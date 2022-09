Mann randalierte in Innsbrucker Geschäft und bedrohte Mitarbeiterin

Innsbruck – In Innsbruck hat am Freitagvormittag in der Museumstraße ein Mann eine Mitarbeiterin eines Geschäfts mit einem Messer bedroht. Die 34-Jährige hatte bemerkt, wie der 63-Jährige einen Sessel im Geschäft beschädigt hatte. Sie forderte den Mann zum Gehen auf, dieser bedrohte jedoch die Frau mit einem Messer und verließ erst dann das Geschäft. Der Slowake wurde von der Polizei nach kurzer Fahndung geschnappt. Er trug noch das Klappmesser bei sich, das er trotz aufrechten Waffenverbots besaß. (TT.com)