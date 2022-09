67-jährige Tirolerin überwies mehrere 100.000 Euro an Online-Betrüger

Kitzbühel – Eine 67-jährige Tirolerin verlor mehrere 100.000 Euro an Online-Betrüger, die ihr eine Veranlagung in Kryptowährung mit monatlichen Zinsen versprochen hatten. Die Frau überwies im Zeitraum vom 22. März 2018 bis 29 Juni 2022 in fünf Tranchen einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens an das angebliche Unternehmen mit Sitz in London.