Video-Rückblick: Die TT-Elefantenrunde zur Tiroler Landtagswahl in voller Länge

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl am 25. September lieferten sich Am Donnerstag die SpitzenkandidatInnen der wahlwerbenden Gruppierungen vor mehr als 600 Polit-Interessierten im Innsbrucker Congress in einer "Elefantenrunde" unter Moderation der TT-Chefredakteure Alois Vahrner und Mario Zenhäusern zum ersten Mal einen direkten und harten Schlagabtausch.