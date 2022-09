Russische Zentralbank senkte Leitzins weiter auf 7,5 Prozent

© via www.imago-images.de

Moskau – Russlands Notenbank stemmt sich erneut mit einer Zinssenkung gegen die Rezession. Sie kappte den Schlüsselzins am Freitag um 0,5 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Es war heuer bereits der fünfte geldpolitische Schritt nach unten. Befragte Experten hatten mit der Senkung gerechnet.

Der Zins sei nun auf einem neutralen Niveau, das die Wirtschaft weder bremse noch anschiebe: "Der Spielraum für eine weitere Senkung schwindet", fügte sie an. Ökonomen gehen davon aus, dass die Phase der geldpolitischen Lockerungen in Russland damit vorerst beendet sein dürfte.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Russlands wird der Zentralbank zufolge heuer stark schrumpfen. Dabei werde das Minus wahrscheinlich im oberen Bereich einer Spanne von 4 bis 6 Prozent liegen. Nach der Invasion in der Ukraine und vom Westen verhängten Sanktionen hatte die russische Wirtschaft im Frühjahr eine steile Talfahrt hingelegt.

Die Konjunktur wird nach Prognose der Ratingagentur Scope erst am Ende des Jahrzehnts auf das vor dem Einmarsch in die Ukraine erreichte Niveau zurückkehren. Der Kreml habe zwar mit Hilfe der Zentralbank die unerwartet hohen Exporteinnahmen dazu genutzt, um die unmittelbaren Folgen des Krieges und der westlichen Sanktionen auf die Binnenwirtschaft abzufedern, heißt es in der Reuters vorliegenden Studie. "Aber die längerfristigen Aussichten haben sich verschlechtert", schreibt Scope-Analyst Levon Kameryan. Bis Ende kommenden Jahres wird das Bruttoinlandsprodukt wegen der westlichen Sanktionen um etwa 8 Prozent unter dem Stand von 2021 liegen. Die russische Wirtschaft werde daher voraussichtlich bis etwa 2030 brauchen, um wieder das Vorkriegsniveau erreichen.