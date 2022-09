Anstellen für Abschied am Sarg der Queen wegen Andrangs ausgesetzt

Die Menschen standen kilometerlang Schlange, um sich von der Königin zu verabschieden. © LOIC VENANCE

London – Elizabeth II. war eine Königin der Superlative und auch die Trauer um sie nimmt riesige Dimensionen an: Wegen des enormen Andrangs durften sich am Freitag in London vorerst keine weiteren Trauernden in die Warteschlange stellen, um von der in Westminster Hall aufgebahrten Queen persönlich Abschied zu nehmen. Dies gelte für mindestens sechs Stunden, erklärte die Regierung.

In dem Park am Ende der Warteschlange sei kein Platz für weitere Menschen mehr, teilte die Regierung am Freitagvormittag mit. Daher dürften sich mindestens sechs Stunden lang keine weiteren Menschen mehr für einen Blick auf den Sarg der Queen anstellen. Dennoch strömten weiter Menschen zum Ende der Warteschlange.

Mindestens 14 Stunden Wartezeit waren einzuplanen. © MARCO BERTORELLO

Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Am Dienstag wurde ihr Sarg nach London gebracht, seit Mittwoch ist er in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Schon Tage vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem Aufbahrungsort gebildet, bis Freitagfrühn wuchs sie auf rund acht Kilometer an. Die Wartezeit betrug damit mindestens 14 Stunden.

David Beckham in Warteschlange

Auch Fußball-Legende David Beckham stand stundenlang Schlange. © LOUISA GOULIAMAKI

Auch Prominente wollen einen Blick auf den Sarg von Queen Elizabeth II. werfen. Fußball-Legende David Beckham reihte sich am Freitag in die kilometerlange Warteschlange vor der Westminster Hall ein. Er habe sich um 2 Uhr angestellt und rund zwölf Stunden gewartet, sagte der 47-Jährige dem Sender Sky News. Er sei da, um die "besondere" Queen zu ehren.

"Es ist ein trauriger Tag, aber ein unvergesslicher", sagte Beckham. "Ich hatte das Glück, dass ich einige Momente in meinem Leben hatte, um mit Ihrer Majestät zusammen zu sein." Zahlreiche Wartende versuchten, ein Foto des einstigen englischen Nationalspielers zu schießen – und vergaßen dabei weiterzugehen. Bilder zeigten Beckham mit einer blauen Mütze auf dem Kopf sowie einem Regenschirm in der Hand.

"Er tut mir ein bisschen leid, aber er nimmt es recht gelassen", twitterte Augenzeugin Jules Birkby. Eine andere Userin bestätigte unter Berufung auf die Mutter ihrer besten Freundin, Beckham habe sich wie alle anderen stundenlang angestellt.

Rückhalt für Charles

Rückhalt erfährt indes auch der neue britische König. Nach einem konfessionsübergreifenden Gottesdienst mit Charles III. und seiner Frau Camilla in der Llandaff-Cathedral in der walisischen Hauptstadt Cardiff sangen zahlreiche Menschen die Nationalhymne "God save the King". Charles III. zeigte sich erneut bürgernah und schüttelte zahlreiche Hände.

König Charles nach dem Gottesdienst in der Llandaff-Cathedral in Cardiff. © FRANK AUGSTEIN

Im Anschluss standen Treffen mit walisischen Abgeordneten und Regierungschef Mark Drakeford auf dem Programm. Im Vorfeld war mit Protesten gegen den neuen König und die Monarchie gerechnet worden.

Regierungschef Drakeford, der bekennender Befürworter einer Republik ist, bemühte sich allerdings, der Kritik nicht viel Raum zu geben. "Ich denke nicht, dass das die Woche ist, in der diese Debatte aufkommen muss, aber die Menschen haben dieses Recht", sagte er der BBC. Am Cardiff Castle hielten beim Eintreffen des Königs ein paar Demonstranten Banner mit Aufschriften wie "Schafft die Monarchie ab" oder "Bürger nicht Untertan" in die Höhe.

Viele Waliserinnen und Waliser kritisieren, dass Charles kurz nach dem Tod der Queen den Titel Prince und Princess of Wales an seinen ältesten Sohn William und dessen Frau Kate weitergab. Die Kritiker sind der Ansicht, der Titel müsse von Walisern getragen oder abgeschafft werden. In einer Online-Petition sprachen sich bis Freitag mehr als 28.000 Menschen für die komplette Abschaffung des Titels Prince of Wales für den britischen Thronfolger aus.

Totenwache mit den Geschwistern

Nach seinem Besuch in Wales wollte Charles III. am Abend mit seinen drei Geschwistern am Sarg der Queen noch einmal von seiner Mutter Abschied nehmen. Die Totenwache soll den Palast-Planungen zufolge 15 Minuten dauern.

Die Trauerfeier für die Queen, das erste Staatsbegräbnis in Großbritannien seit mehr als 60 Jahren, findet am Montag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dazu werden rund 2.000 Gäste erwartet, darunter hochrangige Mitglieder anderer Königshäuser und Staatsoberhäupter aus aller Welt wie US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito.

Der 85 Jahre alte Papst Franziskus lässt sich vom Vatikan-Außenminister Paul Gallagher vertreten, wie der Kirchenstaat am Freitag mitteilte. Die Beisetzung von Elizabeth II. findet am Montagabend im Familienkreis auf Schloss Windsor statt.