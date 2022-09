Kinder der Queen hielten Totenwache am Sarg in Westminster Hall

15 Minuten hielten die vier Kinder der Queen Wacht am Sarg ihrer Mutter. © YUI MOK

London – Die vier Kinder der Queen haben am Freitagabend für eine Viertelstunde Wacht am Sarg ihrer Mutter gehalten. König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) positionierten sich – in Uniform – um den Sarg herum, legten die Hände ineinander und senkten den Blick. Viele Mitglieder der Royal Family wohnten der Totenwache von einem Podest am Rande der Westminster Hall im Parlament bei, wo der Sarg seit Mittwochabend aufgebahrt ist.

Die Totenwache ist Berichten zufolge die einzige Gelegenheit bei den Trauerfeierlichkeiten, bei der Prinz Andrew eine Uniform tragen darf. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn Anfang des Jahres wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein alle militärischen Dienstgrade aberkannt.

22 Stunden Wartezeit

Nachdem die vier Queen-Abkömmlinge ihre Plätze eingenommen hatten, strömten weiter Besucher durch die mittelalterliche Halle, die der Monarchin die letzte Ehre erweisen wollten. Die Warteschlange erstreckte sich am Abend vom Parlament über die Lambeth Bridge und am Südufer der Themse entlang etwa acht Kilometer bis in den Stadtteil Southwark. Die voraussichtliche Wartezeit wurde auf mindestens 22 Stunden geschätzt. Angesichts kühler Temperaturen wurden die Menschen dazu aufgerufen, sich warm anzuziehen.

Auch am Samstag soll es eine royale Totenwache geben. Dann werden die Enkel der Queen, Thronfolger Prinz William (40), sein Bruder Harry (38) sowie deren Cousinen und Cousins am Sarg Wacht halten. Auch Harry soll dann ausnahmsweise eine militärische Uniform tragen dürfen. Er hatte sich aus freien Stücken vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt und musste seine Dienstgrade deswegen abgeben.

Die Menschen standen kilometerlang Schlange, um sich von der Königin zu verabschieden. © LOIC VENANCE

Hunderte benötigten medizinische Betreuung

Mindestens 435 Menschen wurden an den ersten Tagen der Warteschlange medizinisch betreut. Wie der Londoner Rettungsdienst am Freitag mitteilte, wurden am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 42 Trauernde in Kliniken gebracht, die darauf warteten, zu dem im Parlament aufgebahrten Sarg vorgelassen zu werden. Demnach erlitten die meisten Patienten aufgrund des langen Stehens Kreislaufzusammenbrüche, das habe zu Kopfverletzungen geführt, berichtete der Sender Sky News.

Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Am Dienstag wurde ihr Sarg nach London gebracht, seit Mittwoch ist er in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Schon Tage vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem Aufbahrungsort gebildet, bis Freitagfrühn wuchs sie auf rund acht Kilometer an.

David Beckham in Warteschlange

Auch Fußball-Legende David Beckham stand stundenlang Schlange. © LOUISA GOULIAMAKI

Auch Prominente wollen einen Blick auf den Sarg von Queen Elizabeth II. werfen. Fußball-Legende David Beckham reihte sich am Freitag in die kilometerlange Warteschlange vor der Westminster Hall ein. Er habe sich um 2 Uhr angestellt und rund zwölf Stunden gewartet, sagte der 47-Jährige dem Sender Sky News. Er sei da, um die "besondere" Queen zu ehren.

"Es ist ein trauriger Tag, aber ein unvergesslicher", sagte Beckham. "Ich hatte das Glück, dass ich einige Momente in meinem Leben hatte, um mit Ihrer Majestät zusammen zu sein." Zahlreiche Wartende versuchten, ein Foto des einstigen englischen Nationalspielers zu schießen – und vergaßen dabei weiterzugehen. Bilder zeigten Beckham mit einer blauen Mütze auf dem Kopf sowie einem Regenschirm in der Hand.

"Er tut mir ein bisschen leid, aber er nimmt es recht gelassen", twitterte Augenzeugin Jules Birkby. Eine andere Userin bestätigte unter Berufung auf die Mutter ihrer besten Freundin, Beckham habe sich wie alle anderen stundenlang angestellt.

📽️ Video | Beckham in der Warteschlange

Rückhalt für Charles

Rückhalt erfuhr indes auch der neue König. Nach einem konfessionsübergreifenden Gottesdienst mit Charles III. und seiner Frau Camilla am Freitag in der Llandaff-Cathedral in der walisischen Hauptstadt Cardiff sangen zahlreiche Menschen die Nationalhymne "God save the King". Charles III. zeigte sich erneut bürgernah und schüttelte zahlreiche Hände.

König Charles nach dem Gottesdienst in der Llandaff-Cathedral in Cardiff. © FRANK AUGSTEIN

Im Anschluss standen Treffen mit walisischen Abgeordneten und Regierungschef Mark Drakeford auf dem Programm. Im Vorfeld war mit Protesten gegen den neuen König und die Monarchie gerechnet worden.

Regierungschef Drakeford, der bekennender Befürworter einer Republik ist, bemühte sich allerdings, der Kritik nicht viel Raum zu geben. "Ich denke nicht, dass das die Woche ist, in der diese Debatte aufkommen muss, aber die Menschen haben dieses Recht", sagte er der BBC. Am Cardiff Castle hielten beim Eintreffen des Königs ein paar Demonstranten Banner mit Aufschriften wie "Schafft die Monarchie ab" oder "Bürger nicht Untertan" in die Höhe.

Viele Waliserinnen und Waliser kritisieren, dass Charles kurz nach dem Tod der Queen den Titel Prince und Princess of Wales an seinen ältesten Sohn William und dessen Frau Kate weitergab. Die Kritiker sind der Ansicht, der Titel müsse von Walisern getragen oder abgeschafft werden. In einer Online-Petition sprachen sich bis Freitag mehr als 28.000 Menschen für die komplette Abschaffung des Titels Prince of Wales für den britischen Thronfolger aus.

Staatsbegräbnis am Montag

Die Trauerfeier für die Queen, das erste Staatsbegräbnis in Großbritannien seit mehr als 60 Jahren, findet am Montag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dazu werden rund 2000 Gäste erwartet, darunter hochrangige Mitglieder anderer Königshäuser und Staatsoberhäupter aus aller Welt wie US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito.

Der 85 Jahre alte Papst Franziskus lässt sich vom Vatikan-Außenminister Paul Gallagher vertreten, wie der Kirchenstaat am Freitag mitteilte. Die Beisetzung von Elizabeth II. findet am Montagabend im Familienkreis auf Schloss Windsor statt.