Schwerverkehrskontrollen in Nauders: 15 schwere Mängel festgestellt

Nauders – Mehrere schwere Mängel hat die Tiroler Polizei bei Schwerverkehrskontrollen festgestellt. Beamte der Polizeiinspektionen Nauders und Pfunds hatten am Mittwoch und Donnerstag gemeinsam mit dem technischen Prüfzug der Asfinag auf der Lkw- Kontrollstelle Nauders technische Kontrollen durchgeführt. Bilanz: 14 schwere Mängel sowie ein schwerer Mangel mit bestehender Gefahr im Verzug. Einem Schwerfahrzeug wurde wegen eines schweren Mangels die Weiterfahrt untersagt, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.