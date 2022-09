Tore und Highlights im Video: Aufsteiger Kundl trumpft in Wörgl groß auf

Ohne zu glänzen setzte sich am Freitag Favorit Patscherkofel im Bezirksliga-West-Derby gegen Sistrans mit 3:1 durch. Mann des Spiels war David Seidner, der in einer kämpferisch geführten Partie einen Tripelpack erzielte.

Nach Wochen des Wartens feierte am Freitag unterdessen Reichenaus Stürmer Philipp Thurnbichler beim Auswärtsspiel in Schwaz ein Comeback nach Maß. Kurz vor Schluss erzielte der 30-Jährige vom Elfmeterpunkt den 2:2-Ausgleich und sicherte seiner Elf nach einem überstandenen Muskelfaserriss im Oberschenkel einen Punkt. „Ursprünglich waren 60 Minuten geplant“, hatte Trainer Gernot Glänzer nicht so lange mit seinem Torjäger am Feld gerechnet: „Aber er hat sich gut gefühlt und ich hatte nur fünf Verteidiger auf der Bank.“ So sprach Glänzer von einem „nicht unverdienten Punktgewinn“.