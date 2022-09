Der nächste Tiefschlag für Handball Tirol

Wien – Mit einem Wort „chancenlos“ waren Tirols Handballer beim Auftritt am Freitagabend in Wien. Vor allem die schwache erste Halbzeit (9:20) ebnete Westwien den am Ende klaren und ungefährdeten 33:25-Heimerfolg in der dritten Runde der HLA-Meisterliga. Auf Coach Klaus Hagleitner wartet noch viel Arbeit.