Eiskalte Haie feierten gegen KAC einen Auftakt nach Maß

Innsbruck – Endlich wieder Hockey-Time. Das Fieber und die Freude auf den Saisonauftakt war am Freitag in der Tiwag-Arena spürbar. Nach einem ersten Innsbrucker Forechecking setzte sich der KAC gleich zu lange im Drittel fest und traf nach nur 76 Sekunden zum 0:1. Die Haie mussten sich erst einmal durchschütteln, klopften ihrerseits im ersten Powerplay durch Tyler Coulter und Nico Feldner (7.) an, KAC-Goalie Val Usnik blieb aber Herr der Lage. Ein weiteres Überzahlspiel der Gastgeber war bei den Bemühungen zum Ausgleich von zu vielen Fehlpässen geprägt, da fehlte die Feinabstimmung, war auf der ein oder anderen Schlägerschaufel vielleicht ein Stück weit die Nervosität im Spiel.