Landbauer eröffnet FPÖ-Parteitag in St. Pölten

Beklagt wird in dem Leitantrag auch eine "Fremdbestimmung in der Umweltpolitik" in Form von Strafzahlungen für den CO2-Ausstoß sowie die Leugnung biologischer Fakten wie die Existenz zweier Geschlechter, nämlich von Mann und Frau. "Unter einem tritt die Regenbogenfahne als Symbol einer aggressiven, intoleranten Minderheit an die Stelle staatlicher Symbole". Dahinter stehe die "Utopie einer neuen Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind". "Um diese nihilistische Verheißung zu realisieren, braucht es eine neue Gesellschaft auf Basis eines neuen Menschen." Dieser "'neue Mensch" gelte als "befreit", wenn die Gesellschaft alles vergessen habe, was sie einst ausgemacht habe: "ihre Nationalität, ihre Religion, ihre Kultur, ihre Geschichte", so die FPÖ.