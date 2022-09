Söllerpredigt markiert besonderen Tag

Frauen tragen der Tradition folgend nach der Söllerpredigt eine Notburgastatue über die Felder in Eben am Achensee.

Eben a. A. – Die Söllerpredigt am Balkon des Mesnerhauses der St.-Notburga-Pfarre in Eben ist Jahr für Jahr ein Fixpunkt im Festtagskreis. Nicht zum ersten Mal konnte Univ.-Prof. Józef Niewiadomski für die traditionelle Predigt gewonnen werden.

Bei passendem Wetter beginnt die Predigt im Freien am Sonntag um 14 Uhr, anschließend ist die feierliche Prozession mit eucharistischem Segen geplant. Bei Schlechtwetter wird die Predigt im Gotteshaus gehalten. Eine eigene Notburgastatue tragen die Tiroler Trachtler mit. Auch ein Mädchen aus Eben in Notburgatracht ist dabei.

Schon um neun Uhr feiert Pfarrer Georg Schödl in der Notburgakirche den Festgottesdienst. Von 10 bis 18 Uhr ist zudem das angrenzende Notburgamuseum geöffnet. Dabei wird auch ein Film über das Leben und die Verehrung der Tiroler Heiligen gezeigt.

Zum 50. Mal wird am 25. September am Satteljoch um 11 Uhr zur Gipfelmesse anlässlich des Notburgafestes geladen. Die Bergmesse steht letztmalig am Programm. (zw)