Neuer Ford Mustang: Trabende soll man nicht aufhalten

Unverkennbar ein Mustang: Der Nachfolger orientiert sich von der Silhouette her ganz klar an seinen Vorgängern.

Detroit – Es wird wohl mindestens zwölf Monate dauern, bis die ersten Mustang-Exemplare der neuesten Generation hierzulande auf der Straße ihren Freilauf bekommen. Denn die Nummer 7 ist erst für den Spätsommer 2023 angekündigt, zumindest, was den Bestellstart betrifft. Jetzt haben wir Spätsommer 2022 – und immerhin ist der neueste Mustang erstmals zu sehen, nämlich im Rahmen der nach dreieinhalb Jahren Unterbrechung wieder stattfindenden North American International Auto Show in Detroit.

Der Mustang ist also eine cash cow, pardon, ein cash horse – und so verwundert es nicht wirklich, dass sich das Ford-Management dazu entschieden hat, die siebte Generation durchzuwinken. Die kommt mit vielem, was schon die Nummer 6 seit 2014 zum Besten geben konnte, nur jetzt noch ein Stückchen besser. Volldigitales Instrumentarium, ein großer (13,2 Zoll) Touchscreen auf der Mittelkonsole, das Ford-Sync-Infotainmentsystem, neue LED-Technik, Lederbezug für Sitze und Lenkung und eine B&O-Soundanlage sind vielversprechend.