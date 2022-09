Betrunkener Mopedfahrer bei Unfall in Pettnau am Kopf verletzt

Pettnau – Ein 48-jähriger Mopedfahrer wurde Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Pettnau verletzt. Der Österreicher fuhr gegen 18 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenem Moped auf dem Otto-Keimel-Weg vom Gewerbegebiet Pettnau in Richtung Inzing. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben.