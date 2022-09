„Urlaub am Bauernhof“: Höfe wurden in 40 Jahren zur fixen Marke

Reutte – Es waren gleich mehrere Anlässe, welche die Führungsriege und Mitglieder der Organisation „Urlaub am Bauernhof“ der Region West am Freitag in die Ehrenberger Klause führten. Zum einen wurde der Regionstag der drei Bezirke Reutte, Imst und Landeck samt 40-Jahr-Feier abgehalten, zum anderen die neuen Hofurkunden an die zertifizierten Mitgliedsbetriebe übergeben.