Horrorfilm "Constantine" mit Keanu Reeves bekommt Fortsetzung

In dem Originalfilm spielte "Matrix"-Star Reeves den Okkultisten John Constantine, der gegen Dämonen kämpft, um seine eigene Seele vor der Hölle zu retten. Neben ihm wirkten unter anderem Rachel Weisz, Shia LaBeouf und Tilda Swinton mit. Der Film basierte auf der amerikanischen Comic-Serie "Hellblazer". Es war das Spielfilmdebüt von Francis Lawrence, der später drei "Die Tribute von Panem"-Folgen inszenierte. Derzeit verfilmt der Regisseur die Vorgeschichte der düsteren Saga mit dem Titel "The Ballad of Songbirds and Snakes". (APA, dpa)