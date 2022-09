Acht Bergläufer im italienischen Aostatal gefunden

Aosta – Im italienischen Aostatal nahe der Schweizer Grenze sind am Samstag acht Teilnehmende eines Berglaufs in Sicherheit gebracht worden, die als vermisst gemeldet worden waren. Sieben Teilnehmer des "Tor des Glaciers", eines extremen Berglaufs über eine Distanz von 450 Kilometern und über 32.000 Höhenmeter, sind wohlauf. Eine achte Person wurde wegen Erschöpfung und leichter Unterkühlung ins Krankenhaus in Aosta eingeliefert.