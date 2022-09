Wintereinbruch in Tirols Bergen: Erste Schneekettenpflichten verhängt

Kühe auf der verschneiten Sidanalm am Hochschwendberg im Zillertal.

Innsbruck – An der Rückseite eines mächtigen Tiefdruckkomplexes über der Ostsee fließen mit nordwestlicher bis nördlicher Strömung kalte Luftmassen gegen die Alpen. Damit sinkt die Schneefallgrenze ab Samstag von Norden auf 1400 bis 1700 Meter und direkt am Alpennordrand in der Nacht auf Sonntag gebietsweise sogar auf 1000 bis 1200 Meter.