Erneut umbenannt: Kasachstans Hauptstadt heißt nun wieder Astana

Astana – Die Hauptstadt der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien heißt nun wieder Astana – und nicht mehr Nur-Sultan. Staatschef Kassym-Schomart Tokajew unterschrieb am Samstag nach Angaben der Präsidialverwaltung eine am Vortag vom Parlament verabschiedete Verfassungsänderung dazu.