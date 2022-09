55 Richter und Staatsanwälte zogen in belgisches Gefängnis ein

Brüssel – 55 Richter und Staatsanwälte haben sich in Belgien am Samstag freiwillig in ein Gefängnis einsperren lassen, um die Haftbedingungen am eigenen Leib zu erfahren. Bis Sonntagnachmittag sollen sie dort wie Häftlinge behandelt werden, wie der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne am Samstag mitteilte. Die Inhaftierung solle so realistisch wie möglich gestaltet werden, hieß es in einer Erklärung.