Macrons Partei benannte sich in Renaissance um

Paris – Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat sich in Renaissance (auf Deutsch: Wiedergeburt) umbenannt und mit zwei kleinen Partnerparteien zusammengeschlossen. Das wurde bei einem Parteikongress am Samstagabend in Paris beschlossen. Die von Macron 2016 gegründete politische Bewegung hieß bisher La République en Marche (LREM), was auf Deutsch soviel heißt wie "Die Republik in Bewegung".