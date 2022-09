Anti-Teuerungs-Demo: Lauter Ruf nach weiteren Entlastungen

In allen neun Bundesländern setzte der Gewerkschaftsbund mit Protestmärschen im Kampf gegen die Preisexplosionen bei Energie, Sprit und Lebensmitteln ein Zeichen. „Die Zeit des Abwartens ist vorbei“, sagte Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth in seiner Rede bei der Schlusskundgebung am Innsbrucker Marktplatz. Die Politik müsse endlich handeln. Die derzeitigen Maßnahmen seien zu wenig und – vor allem – zu spät.

Zudem müsse eine Anti-Teuerungs-Kommission in allen Bereichen tätig werden, um zu gewährleisten, dass Steuersenkungen weitergegeben werden, und um Preistreiberei zu verhindern. In sozialen Medien hatten sich auch Rechtsextreme bzw. Corona-Leugner sowie Vertreter aus der autonomen Szene bei der Demonstration in Innsbruck, aber auch in Wien und anderen österreichischen Städten angekündigt. Der Innsbrucker Demo-Zug wurde von einem Großaufgebot an Polizei begleitet, zu Ausschreitungen kam es aber nicht. Es sei lediglich zu einer „Diskussion mit einem Teilnehmer gekommen“, erklärte Roland Müller vom ÖGB Tirol.